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Адвокат: Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн рублей

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Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин, также известный как Трансформатор, признал вину по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей.
Адвокат: Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн рублей
  • РИА Новости

Как рассказал ТАСС адвокат предпринимателя Михаил Мушаилов, об этом свидетельствует тот факт, что Портнягин ранее уже выплатил эти деньги, возместив ущерб.

«В отмывании денег, добытых преступным путём, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а значит, они не были добыты преступным путём», — отметил собеседник агентства, добавив, что Портнягин остаётся задержанным.

Ранее адвокат Портнягина проинформировал, что его доверитель подозревается по двум уголовным статьям.

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