Адвокат: Портнягин подозревается по двум статьям Уголовного кодекса

Адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы бизнесмена Дмитрия Портнягина, заявил, что его клиент подозревается по двум статьям УК России.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Портнягин подозревается по ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК России (легализация денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере)», — отметил юрист.

Он также добавил, что 15 апреля суд будет избирать меру пресечения для Портнягина. В настоящий момент бизнесмен находится в статусе задержанного.

Ранее у Портнягина прошли обыски по этому делу. Позже сообщалось, что предприниматель с супругой полностью возместили ущерб.