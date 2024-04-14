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Адвокат: Портнягин подозревается по двум статьям Уголовного кодекса

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Адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы бизнесмена Дмитрия Портнягина, заявил, что его клиент подозревается по двум статьям УК России.
Адвокат: Портнягин подозревается по двум статьям Уголовного кодекса
  • РИА Новости

Об этом он рассказал ТАСС.

«Портнягин подозревается по ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК России (легализация денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере)», — отметил юрист.

Он также добавил, что 15 апреля суд будет избирать меру пресечения для Портнягина. В настоящий момент бизнесмен находится в статусе задержанного.

Ранее у Портнягина прошли обыски по этому делу. Позже сообщалось, что предприниматель с супругой полностью возместили ущерб.

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