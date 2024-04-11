СК: Портнягин возместил ущерб в рамках возбуждённого уголовного дела

Следственный комитет по Московской области заявил, что бизнесмен Дмитрий Портнягин возместил ущерб в рамках возбуждённого против него уголовного дела.

Об этом говорится в Telegram СК Московской области.

«В Московской области в рамках расследования уголовного дела в отношении Дмитрия Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полностью возмещён ущерб», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что следователям оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба от подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём (ч. 2 ст. 198 УК России и пп. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России).

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей.

«В дальнейшем... они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юридических лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей», — добавили в СК.

Ранее бизнесмен заявил, что в отношении него завели уголовное дело. По его словам, он погасил основной долг, «остались только штрафы и пени» в размере 64 млн рублей.

RT выяснил детали вокруг уголовного дела в отношении Портнягина.