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RT выяснил детали вокруг уголовного дела в отношении Портнягина

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RT выяснил детали вокруг дела в отношении бизнесмена Дмитрия Портнягина.
RT выяснил детали вокруг уголовного дела в отношении Портнягина
  • RT

Как стало известно RT, фонд Портнягина «Большое дело» был зарегистрирован в марте 2024 года — уже после того, как суд постановил взыскать с него долги.

Решение суд Наро-Фоминска принял в январе. Проблемы с налоговой у Портнягина начались ещё в октябре прошлого года. Тогда в его бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia прошли обыски. По данным СМИ, они были связаны с неуплатой налогов.

Сам бизнесмен заявил, что в отношении него завели уголовное дело. По его словам, он погасил основной долг, «остались только штрафы и пени» в размере 64 млн рублей.

Ранее сообщалось, что супругу Портнягина опрашивают, её подозревают в пособничестве.

Фонд Портнягина совместно с Народным фронтом поставляет в зону СВО гумпомощь, он сам, с его слов, побывал на передовой уже восемь раз.

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