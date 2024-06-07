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Полиция расширила зону поиска пропавших в лесу в Свердловской области детей

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Полиция расширила границы поиска в лесу в Слободо-Туринском районе Свердловской области, где 4 июня пропали несовершеннолетние брат с сестрой из Тюмени.

Если позволят погодные условия, на помощь будут выведены два вертолёта с тепловизорами, прокомментировал для URA.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Также совершается подворовый обход соседних деревень.

«В пешем порядке проверено уже около 15—20 км в радиусе предполагаемого места пропажи детей», — отметил Горелых.

По его словам, сотрудники МВД работают совместно с коллегами из СКР, МЧС и Росгвардии.

На место поисков прибыл начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД Свердловской области полковник Владимир Молодцов.

Дети пропали 4 июня. Они ушли с дедушкой на рыбалку, однако обратно пенсионер вернулся один.

Возбуждено уголовное дело.

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