Полиция расширила зону поиска пропавших в лесу в Свердловской области детей
Если позволят погодные условия, на помощь будут выведены два вертолёта с тепловизорами, прокомментировал для URA.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Также совершается подворовый обход соседних деревень.
«В пешем порядке проверено уже около 15—20 км в радиусе предполагаемого места пропажи детей», — отметил Горелых.
По его словам, сотрудники МВД работают совместно с коллегами из СКР, МЧС и Росгвардии.
На место поисков прибыл начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД Свердловской области полковник Владимир Молодцов.
Дети пропали 4 июня. Они ушли с дедушкой на рыбалку, однако обратно пенсионер вернулся один.