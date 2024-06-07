Компания из Москвы запустила производство пластин для обработки металла

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что компания «Микробор» запустила импортозамещающее производство, пишет сайт kp.ru.

Производитель вложил более 400 млн рублей в расширение своих цехов на площадке «Печатники» и выпускает свыше 9 тыс. наименований изделий для металлообработки.

«Сейчас компания локализовала в ОЭЗ Москвы выпуск сменных многогранных режущих пластин, которые применяются при токарной и фрезерной обработке деталей из чугуна и различных видов стали», — добавил министр.

Предприятие планирует производить до 3 млн штук пластин в год.

Ранее московские власти сообщили, что резиденты индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили производство изделий благодаря комплексу городских мер поддержки.