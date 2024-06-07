Гендиректор: «Аэрофлот» ожидает начала поставок самолётов МС-21 в конце 2025 года

Группа «Аэрофлот» ожидает начала поставок самолётов МС-21 в конце 2025 года.

Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

«Срок, который сейчас согласованный, скорректированный, — это IV квартал 2025 года, первые МС-21», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Александровского, поставки SJ-100 запланированы на конец I квартала 2026 года.

Ранее сообщалось, что первые девять самолётов МС-21 будут поставлены в 2025 году.

Также поступала информация, что сертификацию самолёта SSJ New перенесли на 2025 год.