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Ефимов: за 12 лет в Москве ввели 2,6 млн квадратных метров промышленно-производственных и коммунально-складских объектов

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С 2011 по 2023 год в Москве ввели в эксплуатацию 2,6 млн кв. м промышленно-производственных и коммунально-складских объектов. Об этом на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
Ефимов: за 12 лет в Москве ввели 2,6 млн квадратных метров промышленно-производственных и коммунально-складских объектов
  • РИА Новости

«Большую часть из них — 257 объектов площадью 2,37 млн кв. м — построили за счёт инвесторов. Ещё девять объектов площадью 245,4 тыс. кв. м возвели на средства городского бюджета», — уточнил Владимир Ефимов.

В прошлом году в городе ввели 11 коммунально-складских объектов общей площадью 65,7 тыс. кв. м, больше всего их построили в Западном административном округе — 42,2 тыс. кв. м. Кроме того, было введено 44 промышленно-производственных объекта общей площадью свыше 400 тыс. кв. м. Наибольшее количество таких объектов появилось в ТиНАО — площадью 146,4 тыс. кв. м.

«В 2024 году ввели семь промышленных объектов, четыре из которых находятся в Зеленограде. Их общая площадь составляет 92,4 тыс. кв. м. Кроме того, ввели ещё три коммунально-складских объекта. Один на улице Приорова, владение 10, а также два в деревне Большое Покровское. Их общая площадь составляет 3,5 кв. м, объекты были возведены за счёт инвесторов», — добавил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что по итогам пяти месяцев объёмы перспективного строительства производственных объектов в столице остаются высокими.

В период с января по май этого года разрешения на строительство получили десять промышленных объектов, их количество по сравнению с прошлым годом не изменилось, а вот объём вырос в два раза — со 114 до 274 кв. м, заключил он.

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