РФПИ и фонд «Талант и успех» заключили соглашение о сотрудничестве

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и образовательный фонд «Талант и успех» объявили о партнёрстве, которое будет направлено на развитие и привлечение инвестиций в компании, реализующие проекты выпускников, студентов и сотрудников университета «Сириус» и резидентов одноимённого инновационного научно-технологического центра.

Соглашение подписали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

«Поддержка опережающего научно-технологического развития России является общей целью для РФПИ и образовательного фонда «Талант и успех». Федеральная территория Сириус — уникальная площадка с междисциплинарными образовательными и исследовательскими платформами, которые создают основу для разработки передовых востребованных технологий и продуктов в области искусственного интеллекта, больших данных, медицины и фармацевтики и др. Во всех этих секторах РФПИ имеет успешный опыт реализации масштабных инвестиционных проектов с участием международных партнёров, который мы рады применить совместно с фондом «Талант и успех» для развития технологического предпринимательства и наукоёмких производств в России, ускоренного вывода на рынок инноваций и, конечно, поддержки талантливой молодёжи, от успехов которой зависит наше будущее», — сказал Дмитриев.

Елена Шмелёва, со своей стороны, отметила, что поддержка инновационной деятельности и молодёжного технологического предпринимательства является важной частью системы выявления и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, которую создал «Сириус».

«Выпускники образовательных программ «Сириуса», резиденты ИНТЦ «Сириус», студенты, молодые учёные и сотрудники Научно-технологического университета «Сириус» — это люди с огромным инновационным потенциалом, реализовать который им помогает фундаментальное естественно-научное и инженерное образование. Мы уже создали широкий спектр мер поддержки резидентов в рамках ИНТЦ «Сириус» и сегодня дополняем его возможностью привлечения инвестиций в перспективные проекты. Очень важно, что этой работой мы будем заниматься в партнёрстве с Российским фондом прямых инвестиций, который уделяет большое внимание содействию российским инновационным проектам в различных областях», — сказала она.

В интервью RT Елена Шмелёва отметила активное участие «Сириуса» в разработке новых национальных проектов.