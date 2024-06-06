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ФСБ: житель Белгородской области подозревается в подготовке подрыва ж/д путей

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В пресс-службе ФСБ по Белгородской области заявили, что был задержан житель региона, который подозревается в подготовке подрыва железнодорожных путей.

«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что подозреваемый незаконно приобрёл взрывное устройство для своих целей.

Против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (покушение на диверсию).

Ранее пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области заявила, что суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и за сотрудничество с террористической иностранной организацией.

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