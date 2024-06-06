ФСБ: житель Белгородской области подозревается в подготовке подрыва ж/д путей
«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта», — цитирует заявление ТАСС.
Уточняется, что подозреваемый незаконно приобрёл взрывное устройство для своих целей.
Против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (покушение на диверсию).
Ранее пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области заявила, что суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и за сотрудничество с террористической иностранной организацией.