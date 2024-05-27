В ЛНР задержали местную жительницу за шпионаж

В ЛНР задержали жительницу Ровеньков за сбор данных о российской армии, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы города Ровеньки, действовавшей в интересах иностранного государства», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что женщина собирала данные о местонахождении подразделений российской армии. Против неё возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Сама фигурантка дела пояснила, что передавала собранную информацию сестре в Киеве, а та — украинским военным.

Пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области ранее заявила, что суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и за сотрудничество с террористической иностранной организацией.

Также суд в Москве дал 25 лет заключения агенту СБУ за шпионаж и подготовку теракта.