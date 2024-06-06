Специалист Путрова рассказала о лекарствах для отпускной аптечки

Заведующая тюменским отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» Любовь Путрова дала рекомендации по сбору лекарств для отпускной аптечки.

Кроме медикаментов, противомоскитных и солнцезащитных средств, важно взять с собой рецепты на лекарства, которые принимаются ежедневно, заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, в отпуск обязательно надо взять анальгетики, жаропонижающие, препараты от расстройства желудка и аллергии.

Также в аптечке не лишними будут пластыри разного размера, бинты, антисептические средства.

«Не забудьте упаковать аптечку так, чтобы медикаменты не повредились и были легко доступны в случае необходимости», — добавила Путрова.

Ранее директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Любовь Станкевич дала рекомендации по составлению аптечки для дачи.