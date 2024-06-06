Москва подписала соглашение о сервисах оплаты цифровой валютой в транспорте
- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Первым участником по тестированию цифрового рубля с августа прошлого года стал ГУП «Московский метрополитен» совместно с ПАО «Банк ВТБ».
После внедрения нового сервиса пассажиры смогут оплачивать проезд цифровыми рублями. В частности, в Москве такой вид оплаты станет доступен для парковок и других транспортных услуг.
Ранее российское правительство официально утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.