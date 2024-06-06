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Москва подписала соглашение о сервисах оплаты цифровой валютой в транспорте

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Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля.
Москва подписала соглашение о сервисах оплаты цифровой валютой в транспорте
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Первым участником по тестированию цифрового рубля с августа прошлого года стал ГУП «Московский метрополитен» совместно с ПАО «Банк ВТБ».

После внедрения нового сервиса пассажиры смогут оплачивать проезд цифровыми рублями. В частности, в Москве такой вид оплаты станет доступен для парковок и других транспортных услуг.

Ранее российское правительство официально утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

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