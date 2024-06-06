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Кабмин утвердил распоряжение о строительстве ВСМ из Москвы в Петербург

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Кабмин России утвердил распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
Кабмин утвердил распоряжение о строительстве ВСМ из Москвы в Петербург
  • РИА Новости

«Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Магистраль позволит двигаться поездам со скоростью от 200 до 400 км/ч.

Предполагается, что время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Ранее Московское правительство представило на ПМЭФ проекты высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые свяжут столицу с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.

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