Кабмин утвердил распоряжение о строительстве ВСМ из Москвы в Петербург

Кабмин России утвердил распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

«Подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, на основе которого будет идти реализация этого проекта», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Магистраль позволит двигаться поездам со скоростью от 200 до 400 км/ч.

Предполагается, что время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Ранее Московское правительство представило на ПМЭФ проекты высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые свяжут столицу с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.