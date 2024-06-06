В Воскресенске создадут селекционно-семеноводческий центр

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент АПХ «ЭКО-культура» Вадим Шаблаков подписали на площадке ПМЭФ-2024 соглашение о создании в Воскресенске селекционно-семеноводческого центра.

Об этом сообщает 360.ru.

«Наша цель — это возрождение отечественной селекции и обеспечение российского АПК семенами томатов, огурцов и салата, которые будут выступать достойными конкурентами импортным образцам в части вкуса, урожайности и устойчивости к болезням и вирусам», — заявил Шаблаков.

Губернатор Воробьёв в свою очередь отметил, что в Подмосковье за последние пять лет экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился на 66%.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться», — сказал Воробьёв.

Ранее Андрей Воробьёв заявил, что делегация из Подмосковья планирует подписать на ПМЭФ около 40 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.