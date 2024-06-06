Подмосковье подпишет около 40 соглашений на более чем 150 млрд рублей на ПМЭФ
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«В прошлом году на ПМЭФ мы заключили 36 соглашений на общую сумму свыше 150 млрд рублей. В этом году планируем сохранять темп — подпишем порядка 40 соглашений ещё на более чем 150 млрд рублей. Это даст Подмосковью свыше 10 тыс. новых рабочих мест», — сказал Воробьёв.
Уточняется, что соглашения будут подписаны в том числе с партнёрами из Новгородской и Вологодской областей, а также из Белоруссии и Китая.
Ранее сообщалось, что подмосковный завод начнёт разработку биотехнологических лекарств в 2025 году.