Подмосковье подпишет около 40 соглашений на более чем 150 млрд рублей на ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что делегация из Подмосковья планирует подписать на ПМЭФ около 40 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В прошлом году на ПМЭФ мы заключили 36 соглашений на общую сумму свыше 150 млрд рублей. В этом году планируем сохранять темп — подпишем порядка 40 соглашений ещё на более чем 150 млрд рублей. Это даст Подмосковью свыше 10 тыс. новых рабочих мест», — сказал Воробьёв.

Уточняется, что соглашения будут подписаны в том числе с партнёрами из Новгородской и Вологодской областей, а также из Белоруссии и Китая.

Ранее сообщалось, что подмосковный завод начнёт разработку биотехнологических лекарств в 2025 году.