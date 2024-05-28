RT в Telegram
Подпишись

Подмосковный завод начнёт разработку биотехнологических лекарств в 2025 году

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что одно из подмосковных фармпредприятий в 2025 году планирует начать разработку биотехнологических препаратов.

Об этом информирует РИАМО со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Воробьёв посетил в ходе рабочего визита один из заводов компании «Биннофарм Групп» — R&D-центр в Красногорске. На предприятии выпускают отечественные препараты и разрабатывают аналоги импортных лекарств.

Губернатор отметил, что в следующем году на заводе запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов.

По его словам, объём инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщала, что в «Технополисе Москва» будут производить инновационные биотехнологические лекарства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить