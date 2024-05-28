Подмосковный завод начнёт разработку биотехнологических лекарств в 2025 году
Об этом информирует РИАМО со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
Воробьёв посетил в ходе рабочего визита один из заводов компании «Биннофарм Групп» — R&D-центр в Красногорске. На предприятии выпускают отечественные препараты и разрабатывают аналоги импортных лекарств.
Губернатор отметил, что в следующем году на заводе запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов.
По его словам, объём инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей.
Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщала, что в «Технополисе Москва» будут производить инновационные биотехнологические лекарства.