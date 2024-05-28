Подмосковный завод начнёт разработку биотехнологических лекарств в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что одно из подмосковных фармпредприятий в 2025 году планирует начать разработку биотехнологических препаратов.

Об этом информирует РИАМО со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Воробьёв посетил в ходе рабочего визита один из заводов компании «Биннофарм Групп» — R&D-центр в Красногорске. На предприятии выпускают отечественные препараты и разрабатывают аналоги импортных лекарств.

Губернатор отметил, что в следующем году на заводе запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов.

По его словам, объём инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщала, что в «Технополисе Москва» будут производить инновационные биотехнологические лекарства.