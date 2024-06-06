Попова заявила, что птичий грипп A (H5N2) не имеет пандемического потенциала

Птичий грипп A (H5N2), которым человек впервые заразился в Мексике, не имеет пандемического потенциала, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что всех встревожила новость о первом зарегистрированном летальном исходе от этого штамма гриппа.

«Всё произошло в период с 13 по 22—23 апреля. Информация в ВОЗ поступила сегодня. Если бы это в самом деле был вирус с пандемическим потенциалом, за это время... количество людей в зоне риска уже было бы очень большое», — цитирует Попову ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора в интервью телеканалу «Россия 24» анонсировала выпуск в августе вакцины от гриппа с обновлённым штаммом.

Ранее ВОЗ выявила в Мексике первый случай заражения человека птичьим гриппом A (H5N2).