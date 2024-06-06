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В Подмосковье построят завод автозапчастей для тяжёлого транспорта

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Китайская компания «Хуацзин» откроет в Подмосковье завод автозапчастей для тяжёлого транспорта.
В Подмосковье построят завод автозапчастей для тяжёлого транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на ПМЭФ подписал соглашение о реализации проекта. Завод построят в индустриальном парке «Есипово» до конца 2026 года.

«Они намерены производить до 30 тыс. единиц продукции ежегодно, что позволит компании стать ведущим поставщиком в России. Мы очень рады приходу такого крупного производителя, продукция которого известна более чем в 30 странах мира», — сказал глава региона.

На предприятии будет дополнительно создано 150 рабочих мест, а общий размер инвестиций составит около 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Подмосковье подпишет около 40 соглашений более чем на 150 млрд рублей на ПМЭФ.

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