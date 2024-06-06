Собянин: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» расширяют производства

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запускают новые высокотехнологичные импортозамещающие производства.

Так, производитель на площадке «МИЭТ» начал выпуск печатных плат для радиоэлектронной аппаратуры, сообщил мэр в своём Telegram-канале.

«Другой резидент ОЭЗ — производитель металлорежущего инструмента — начал серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла», — отметил Собянин.

Он также подчеркнул, что компания увеличила объём инвестиций в расширение производства на площадке «Печатники» более чем до 400 млн рублей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что город предоставил льготу для технопарка в Зеленограде на аренду земли.