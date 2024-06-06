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Собянин: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» расширяют производства

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запускают новые высокотехнологичные импортозамещающие производства.

Так, производитель на площадке «МИЭТ» начал выпуск печатных плат для радиоэлектронной аппаратуры, сообщил мэр в своём Telegram-канале. 

«Другой резидент ОЭЗ — производитель металлорежущего инструмента — начал серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла», — отметил Собянин.

Он также подчеркнул, что компания увеличила объём инвестиций в расширение производства на площадке «Печатники» более чем до 400 млн рублей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что город предоставил льготу для технопарка в Зеленограде на аренду земли.

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