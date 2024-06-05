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В Зеленограде построят технопарк

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что город предоставил льготу для технопарка в Зеленограде на аренду земли.
В Зеленограде построят технопарк
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Город предоставил льготу на аренду участка площадью 2,5 га в районе Савёлки для строительства технопарка «СТМП-Зеленоград». В состав будущего комплекса войдут три лабораторных и три производственных корпуса. Их общая площадь превысит 22 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Объект в Зеленограде объединит производителей оборудования для связи и телекоммуникаций, приборов для очистки воздуха и воды, медицинских изделий и техники.

Ранее сообщалось, что компании ОЭЗ «Технополис Москва» вложили в своё развитие более 184 млрд рублей.

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