В Зеленограде построят технопарк

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что город предоставил льготу для технопарка в Зеленограде на аренду земли.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Город предоставил льготу на аренду участка площадью 2,5 га в районе Савёлки для строительства технопарка «СТМП-Зеленоград». В состав будущего комплекса войдут три лабораторных и три производственных корпуса. Их общая площадь превысит 22 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Объект в Зеленограде объединит производителей оборудования для связи и телекоммуникаций, приборов для очистки воздуха и воды, медицинских изделий и техники.

Ранее сообщалось, что компании ОЭЗ «Технополис Москва» вложили в своё развитие более 184 млрд рублей.