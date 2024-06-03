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Компании ОЭЗ «Технополис Москва» вложили в своё развитие более 184 млрд рублей

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что объём инвестиций, которые резиденты и компании — арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вложили в развитие высокотехнологичных производств, превысил 184 млрд рублей.

Также с момента создания ОЭЗ было создано свыше 18 тыс. новых рабочих мест.

«Компании разрабатывают и выпускают на территории особой экономической зоны инновационную продукцию в области микроэлектроники, фармацевтики, медицины, фотоники и других перспективных отраслей», — приводятся слова Ликсутова на сайте mos.ru.

В текущий момент в ОЭЗ Москвы работают более 200 предприятий, из них свыше 100 — в статусе резидента, за счёт чего могут рассчитывать на налоговые преференции от города.

Кроме того, экономические показатели предприятий ОЭЗ растут благодаря реализации офсетных контрактов.

Ранее НСН сообщала, что московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска в январе — марте текущего года почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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