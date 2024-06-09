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Россиянам объяснили, кто несёт ответственность за травму ребёнка в летнем лагере

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Анастасия Румянцева
Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов объяснил в беседе с RT, кто несёт ответственность за травму ребёнка в летнем лагере.
Россиянам объяснили, кто несёт ответственность за травму ребёнка в летнем лагере
  • Gettyimages.ru

Он добавил, что, отправляя ребёнка в детский оздоровительный лагерь, родители заключают договор об оказании услуг с организацией, в соответствии с которым она принимает на себя обязательства по обеспечению не только досуга, но и мер безопасности.

«За неисполнение сотрудниками санатория или лагеря обязанностей по присмотру за детьми ответственность несёт сам санаторий или лагерь в силу ст. 1068 Гражданского кодекса России», — пояснил специалист.

По его словам, если на территории санатория или лагеря, в котором отдыхал ребёнок, был причинён вред его здоровью по причине отсутствия надлежащего присмотра, организации досуга с нарушением правил безопасности, то на на это учреждение, согласно ст. 1095 ГК, возлагается ответственность за причинение вреда в результате недостатков услуг.

Кроме того, Виноградов добавил, что за физические и нравственные страдания родители вправе потребовать компенсации морального вреда.

«Конкретной суммы, которая была бы предусмотрена в законе, нет. Поэтому размер морального вреда суд определяет индивидуально в каждом случае», — заключил он.

Ранее Виноградов рассказал в беседе с RT, можно ли запретить выдачу кредитов родственнику.

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