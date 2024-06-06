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В столичном районе Люблино построят производственный комплекс

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Власти Москвы передали инвестору участок земли в районе Люблино, на котором будет построен производственный комплекс, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В столичном районе Люблино построят производственный комплекс
  • РИА Новости

О этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, землю передали по льготной ставке в один рубль в год, а стоимость строительства производства составит более 1 млрд рублей. Предприятие займёт площадь 0,9 га.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столице появится инновационный комплекс с предприятиями лёгкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. На объекте предусмотрено 260 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве инвесторы арендовали 18 объектов недвижимости.

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