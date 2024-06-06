В столичном районе Люблино построят производственный комплекс
- РИА Новости
О этом сообщает НСН.
По словам Ефимова, землю передали по льготной ставке в один рубль в год, а стоимость строительства производства составит более 1 млрд рублей. Предприятие займёт площадь 0,9 га.
Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столице появится инновационный комплекс с предприятиями лёгкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. На объекте предусмотрено 260 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в Москве инвесторы арендовали 18 объектов недвижимости.