В Москве инвесторы арендовали 18 объектов недвижимости по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Договоры аренды заключены с 2021 года по результатам торгов.

«Уникальность программы в том, что она выгодна для города, предпринимателей и москвичей, так как позволяет решать сразу несколько задач», — отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Благодаря программе «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы приводят в порядок столичные объекты недвижимости, среди которых есть и исторические здания.

Ранее сообщалось, что в Москве выделили под инвестпроекты 250 участков с 2021 года.