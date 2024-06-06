Самой оплачиваемой вакансией весны в Челябинске стала профессия дальнобойщика

Рейтинг самых оплачиваемых вакансий весны в Челябинске возглавила профессия дальнобойщика.

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Авито Работа».

По данным сервиса, при полной занятости дальнобойщик будет получать 154 099 рублей в месяц.

Также в топ-3 вакансий вошли водитель бульдозера с зарплатой 146 049 рублей и каменщик с зарплатой 116 335 рублей в месяц.

За год зарплата дальнобойщиков выросла на 20%, водителей бульдозеров на 35%, а каменщиков на 17%.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рекомендовал критически оценивать объявления о заманчивой работе.