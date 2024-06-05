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Профессор Сафонов посоветовал объективно оценивать объявления о заманчивой работе

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Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рекомендовал критически оценивать объявления о заманчивой работе.
Профессор Сафонов посоветовал объективно оценивать объявления о заманчивой работе
  • Gettyimages.ru

«Как правило, таких чудес в жизни не бывает, особенно когда говорят: заплатим всё, что есть, человеку без опыта и знаний. Это сразу надо насторожиться», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, зачастую это обман или сомнительный маркетинговый ход. Достойная зарплата требует опыта и знаний.

Также следует обращать внимание на отзывы о работодателе, который разместил вакансию.

«Когда мы говорим о профессии, нужно ориентироваться на её стабильность. Нельзя поддаваться моде», — сказал Сафонов.

Ранее сообщалось, что специалисты провели исследование рынка вакансий в России и выяснили, в каких сферах число соискателей в активном поиске превышает предложение работодателей.

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