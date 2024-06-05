Профессор Сафонов посоветовал объективно оценивать объявления о заманчивой работе
- Gettyimages.ru
«Как правило, таких чудес в жизни не бывает, особенно когда говорят: заплатим всё, что есть, человеку без опыта и знаний. Это сразу надо насторожиться», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам специалиста, зачастую это обман или сомнительный маркетинговый ход. Достойная зарплата требует опыта и знаний.
Также следует обращать внимание на отзывы о работодателе, который разместил вакансию.
«Когда мы говорим о профессии, нужно ориентироваться на её стабильность. Нельзя поддаваться моде», — сказал Сафонов.
Ранее сообщалось, что специалисты провели исследование рынка вакансий в России и выяснили, в каких сферах число соискателей в активном поиске превышает предложение работодателей.