Профессор Сафонов посоветовал объективно оценивать объявления о заманчивой работе

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рекомендовал критически оценивать объявления о заманчивой работе.

«Как правило, таких чудес в жизни не бывает, особенно когда говорят: заплатим всё, что есть, человеку без опыта и знаний. Это сразу надо насторожиться», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, зачастую это обман или сомнительный маркетинговый ход. Достойная зарплата требует опыта и знаний.

Также следует обращать внимание на отзывы о работодателе, который разместил вакансию.

«Когда мы говорим о профессии, нужно ориентироваться на её стабильность. Нельзя поддаваться моде», — сказал Сафонов.

Ранее сообщалось, что специалисты провели исследование рынка вакансий в России и выяснили, в каких сферах число соискателей в активном поиске превышает предложение работодателей.