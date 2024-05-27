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Аналитики в области занятости назвали сферы с наибольшим числом претендентов

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Специалисты провели исследование рынка вакансий в России и выяснили, в каких сферах число соискателей в активном поиске превышает предложение работодателей.

Для этого аналитики использовали балльную систему расчёта Индекса рынка труда, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Так, в апреле 2024 года больше всего кандидатов на одну вакансию зафиксировано в сегменте маркетинга, рекламы и PR — 8,7 балла.

В сфере искусства и развлечений уровень активности кандидатов оценили на 8,4 балла, а в сфере административной работы — на 7,4.

Высок конкурс за рабочие места и в других сферах: домашний персонал — 7 баллов, образование и наука — 6,6 балла, консультирование и юриспруденция — по 6,5 балла, ЖКХ и эксплуатация, а также фитнес и салоны красоты — по 6,3 балла, бухгалтерия и финансы — 6,1 балла.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.

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