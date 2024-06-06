Депутат Лантратова: сочинение раскрывает творческий потенциал школьников

Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT предложение разрешить российским школьникам вместо сочинений снимать видео «Как я провёл лето».

Депутат пояснила, что написание сочинения предполагает мыслительный процесс, даёт школьникам возможность излагать свои мысли.

Кроме того, она добавила, что родители учеников выступают против тотальной цифровизации.

«Самый важный элемент, который есть, — это сочинение. Оно раскрывает творческий потенциал», — заключила собеседница RT.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разрешить российским школьникам вместо сочинений снимать видео «Как я провёл лето».

Ветров подчеркнул, что такая форма творческого самовыражения не менее письменного сочинения помогала бы развивать способности учеников, а также в большей мере соответствовала бы духу времени.

Подробнее — в материале RT.