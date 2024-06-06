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В России предложили разрешить школьникам вместо сочинений снимать видео «Как я провёл лето»

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RT
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разрешить российским школьникам вместо сочинений снимать видео «Как я провёл лето». Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
В России предложили разрешить школьникам вместо сочинений снимать видео «Как я провёл лето»
  • РИА Новости

«Лето — пора школьных каникул и самое лучшее время в детстве. Ребята отправляются в летние лагеря, в деревню к родственникам, на дачи или же проводят каникулы на курортах с родителями. И, как правило, по возвращении с отдыха, в школах их ждёт традиционное творческое задание о своём каникулярном времяпрепровождении — сочинение на тему «Как я провёл лето», — говорится в тексте обращения.

По мнению Ветрова, новые времена открывают новые средства творческого выражения детей.

«Прошу Вас рассмотреть возможность допущения для школьников создания этого классического сочинения в виде небольшого видеоролика «Как я провёл лето», который дети могли бы собирать на протяжении всего своего летнего отдыха», — сказано в обращении на имя Сергея Кравцова.

Ветров подчеркнул, что такая форма творческого самовыражения не менее письменного сочинения помогала бы развивать способности учеников, а также в большей мере соответствовала бы духу времени.

Ранее он предложил рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы.

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