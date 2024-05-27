Школьные уроки физкультуры предложили дополнить играми в городки и вышибалы

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы.

Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Ветров заявил, что, как правило, дети занимаются футболом, баскетболом и волейболом.

«Надо отметить, что дети предпочитают и с большим интересом играют именно в игры командные и соревновательные: они развивают спортивный азарт и чувство товарищества», — отметил он.

По его словам, позитивным примером развития преподавания физкультуры в отечественной средней школе стало включение лапты в модуль российских образовательных программ.

Однако культура страны богата и многими другими командными видами спорта, добавил общественник.

«Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы», — говорится в обращении.

По его мнению, эти незаслуженно забытые командные игры развивают в детях выносливость, глазомер, стратегическое мышление и умение работать в команде.

Ранее Ветров предложил позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир.