Участники «Московского долголетия» смогут посетить занятия в столичном зоопарке

Участники «Московского долголетия» смогут посетить курсы в столичном зоопарке и узнать о его работе.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Московский зоопарк открыл свои двери для участников проекта, и теперь они имеют уникальную возможность познакомиться с его жизнью изнутри, посмотреть на неё глазами сотрудников. После посещения занятий москвичи могут вернуться сюда с внуками и рассказать им о том, что узнали на курсах», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

В зоопарке открыты группы по двум программам: курс по изучению животных и курс по изучению растений. Присоединиться могут все желающие участники «Московского долголетия». Для записи необходимо обратиться в центр долголетия на Пресненском Валу.

Ранее сообщалось, что участники «Московского долголетия» посещают конный клуб и лётную школу.