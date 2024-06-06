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Участники «Московского долголетия» смогут посетить занятия в столичном зоопарке

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Участники «Московского долголетия» смогут посетить курсы в столичном зоопарке и узнать о его работе.
Участники «Московского долголетия» смогут посетить занятия в столичном зоопарке
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Московский зоопарк открыл свои двери для участников проекта, и теперь они имеют уникальную возможность познакомиться с его жизнью изнутри, посмотреть на неё глазами сотрудников. После посещения занятий москвичи могут вернуться сюда с внуками и рассказать им о том, что узнали на курсах», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

В зоопарке открыты группы по двум программам: курс по изучению животных и курс по изучению растений. Присоединиться могут все желающие участники «Московского долголетия». Для записи необходимо обратиться в центр долголетия на Пресненском Валу.

Ранее сообщалось, что участники «Московского долголетия» посещают конный клуб и лётную школу.

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