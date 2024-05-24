Участники «Московского долголетия» посещают конный клуб и лётную школу

Проект «Московское долголетие» организует для жителей столицы старшего возраста занятия по 40 различным направлениям, среди них иппотерапия и лётное мастерство.

На занятиях по иппотерапии участники проекта под руководством опытных тренеров учатся взаимодействовать с лошадьми и ухаживать за ними, пишет сайт mos.ru.

Занятия проходят в конном клубе «Вольт» в поселении Рязановском Троицкого и Новомосковского округов.

А посетители занятий по пилотному мастерству в лётной школе «Авиатор» совершают учебные полёты на специальных тренажёрах в настоящей кабине реактивного самолёта.

Ранее в Министерстве соцразвития Московской области сообщили, что бесплатные экскурсии в регионе в рамках проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тыс. человек с начала года.