Бесплатные экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тысяч человек

Бесплатные экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тыс. человек в Подмосковье с начала года, сообщили в Министерстве соцразвития Московской области.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В этом году у нас будет больше занятий в парках — йога, танцы, велопрогулки. Также мы расширим сеть занятий на сап-сёрфинге, который очень популярен среди долголетов. Каждый сезон наш рейтинг активностей возглавляют экскурсионные поездки. К разработке новых маршрутов мы привлекаем опытных экскурсоводов, а все туристические поездки по Подмосковью бесплатные», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Участниками проекта на данный момент являются почти 400 тыс. человек, а участвовать могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Ранее сообщалось, что более 600 групп по вокалу открыты в рамках проекта «Московское долголетие».