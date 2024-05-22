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Бесплатные экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тысяч человек

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Бесплатные экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тыс. человек в Подмосковье с начала года, сообщили в Министерстве соцразвития Московской области.
Бесплатные экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В этом году у нас будет больше занятий в парках — йога, танцы, велопрогулки. Также мы расширим сеть занятий на сап-сёрфинге, который очень популярен среди долголетов. Каждый сезон наш рейтинг активностей возглавляют экскурсионные поездки. К разработке новых маршрутов мы привлекаем опытных экскурсоводов, а все туристические поездки по Подмосковью бесплатные», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Участниками проекта на данный момент являются почти 400 тыс. человек, а участвовать могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Ранее сообщалось, что более 600 групп по вокалу открыты в рамках проекта «Московское долголетие».

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