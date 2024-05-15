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Более 600 групп по вокалу открыты в рамках проекта «Московское долголетие»

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В Москве более 600 групп по вокалу открыты в рамках проекта «Московское долголетие».
Более 600 групп по вокалу открыты в рамках проекта «Московское долголетие»
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Каждое занятие мы начинаем со специальных упражнений на дыхание, артикуляцию и слух. Затем переходим к творческой части — разучиваем репертуар. Причём тут полная свобода — конечно, я даю отдельные рекомендации в зависимости от данных группы, но всегда поддерживаю стремление к экспериментам», — заявила Екатерина Иваний, преподаватель по вокалу проекта «Московское долголетие».

Сейчас вокалом в проекте «Московское долголетие» занимаются более 12 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что для участников «Московского долголетия» организуют уроки финансовой грамотности.

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