В Москве более 600 групп по вокалу открыты в рамках проекта «Московское долголетие».

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Каждое занятие мы начинаем со специальных упражнений на дыхание, артикуляцию и слух. Затем переходим к творческой части — разучиваем репертуар. Причём тут полная свобода — конечно, я даю отдельные рекомендации в зависимости от данных группы, но всегда поддерживаю стремление к экспериментам», — заявила Екатерина Иваний, преподаватель по вокалу проекта «Московское долголетие».

Сейчас вокалом в проекте «Московское долголетие» занимаются более 12 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что для участников «Московского долголетия» организуют уроки финансовой грамотности.