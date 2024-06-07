В Госдуме разработали федеральный законопроект о многодетной семье

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают закрепить в России на федеральном уровне понятие «многодетная семья». Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

Депутаты разработали отдельный федеральный закон «О мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации», в котором предложили прописать официальное понятие «многодетная семья» (состоящая из трёх и более детей младше 18 лет), меры государственной поддержки, права и льготы этой категории россиян, а также установить удостоверение единого образца для подтверждения статуса многодетной семьи.

Согласно законопроекту, предлагается на федеральном уровне закрепить адресную систему мер государственной поддержки многодетных семей или их членов в целях улучшения демографической ситуации в стране и обеспечения условий для полноценного воспитания, развития и образования детей из многодетных семей.

«В субъектах Российской Федерации в настоящий момент официальные определения понятия «многодетная семья» и меры поддержки населения, попадающего в данную категорию, существенно варьируются», — говорится в пояснительной записке.

Также уточняется, что в настоящее время в 15 регионах действует ценз оседлости, то есть для сохранения статуса многодетная семья обязана постоянно или большую часть времени проживать на территории определённого субъекта.

«Люди могут лишиться своих льгот при переезде из одного субъекта в другой. Пока отсутствуют единые правила для определения и удостоверения статуса многодетной семьи на территории всей страны, будут сохраняться вопросы с его определением за пределами отдельного региона», — отмечается в документе.

Как указал в беседе с RT инициатор законопроекта депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев, он поддерживает то, что указом президента России введён термин «многодетная семья» с тремя и более детьми, но важно закрепить этот термин на федеральном уровне.

«Наш законопроект как раз предлагает множество различных мер поддержки. Это и бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей из многодетных семей в возрасте до 18 лет, и бесплатный проезд, и право на приём ребёнка в первоочередном порядке в государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения», — пояснил он.

В настоящее время меры социальной поддержки многодетных семей регулируются не федеральным законом, а указом президента Владимира Путина от 23 января 2024 года, а также законодательными актами субъектов России.