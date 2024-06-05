Суд арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора Долматова
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Долматову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 июля», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Петрозаводский городской суд принял решение отправить под стражу депутата заксобрания Карелии по делу о даче крупной взятки.
Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру строительства Ставропольского края, ставшему фигурантом уголовного дела о мошенничестве.