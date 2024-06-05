Суд арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора Долматова

Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Долматова.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Долматову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 июля», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Петрозаводский городской суд принял решение отправить под стражу депутата заксобрания Карелии по делу о даче крупной взятки.

Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру строительства Ставропольского края, ставшему фигурантом уголовного дела о мошенничестве.