Психолог Наумова: знакомить ребёнка со смартфоном нужно не раньше первого класса

Детский психолог Наталья Наумова заявила, что знакомить ребёнка со смартфоном нужно не раньше первого класса.

«До этого времени можно показывать ему небольшое количество мультфильмов, больше общаться, больше прогулок и физической активности. Иначе дети получили дофамин — и потеряли мотивацию. Нет потребности выстраивать перед собой более сложные цепи, чтобы получить удовлетворение», — рассказала она в беседе с НСН.

По её словам, в результате медленнее формируются лобные структуры головного мозга, которые отвечают за морально-волевую сферу.

Как отметила Наумова, нельзя полностью оградить ребёнка от соцсетей — доступ быть должен, но важно с ребёнком всё обсуждать.

Ранее старший менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, как правильно пользоваться смартфонами.