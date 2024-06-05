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Психолог Наумова: знакомить ребёнка со смартфоном нужно не раньше первого класса

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Детский психолог Наталья Наумова заявила, что знакомить ребёнка со смартфоном нужно не раньше первого класса.
Психолог Наумова: знакомить ребёнка со смартфоном нужно не раньше первого класса
  • Gettyimages.ru

«До этого времени можно показывать ему небольшое количество мультфильмов, больше общаться, больше прогулок и физической активности. Иначе дети получили дофамин — и потеряли мотивацию. Нет потребности выстраивать перед собой более сложные цепи, чтобы получить удовлетворение», — рассказала она в беседе с НСН.

По её словам, в результате медленнее формируются лобные структуры головного мозга, которые отвечают за морально-волевую сферу.

Как отметила Наумова, нельзя полностью оградить ребёнка от соцсетей — доступ быть должен, но важно с ребёнком всё обсуждать.

Ранее старший менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, как правильно пользоваться смартфонами.

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