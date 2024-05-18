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Специалист Бизяев дал советы по правильной эксплуатации смартфонов

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Старший менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, как правильно пользоваться смартфонами.
Специалист Бизяев дал советы по правильной эксплуатации смартфонов
  • Gettyimages.ru

«Современные смартфоны менее прочны, чем их предшественники, особенно из-за хрупкости экранов. Поэтому подавляющее большинство обращений в сервисные центры приходится именно на ремонт дисплея. Экономить на защитных аксессуарах не рекомендуется», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, желательно подобрать чехол из силикона, который поглощает удары. Двойной защитой станет чехол-книжка.

«Аккумулятор и процессор очень чувствительны к высоким температурам, поэтому после длительного использования дайте телефону небольшой перерыв. Постарайтесь избегать резких температурных перепадов — летом не держите гаджет на солнце, а зимой носите его в кармане», — посоветовал Бизяев.

Заряд батареи рекомендуется поддерживать на уровне от 20 до 80%.

Ранее автор канала в «Дзене» «Экологичный психолог», клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский рекомендовал ограничивать использование смартфонов детьми.

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