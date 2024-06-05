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Психолог Жавнеров рассказал о причинах развития зависимости от гаджетов

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Клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал, как возникает зависимость от гаджетов.
Психолог Жавнеров рассказал о причинах развития зависимости от гаджетов
  • Gettyimages.ru

«Люди всё время отвлекаются от жизни на сообщения и лайки, больше времени проводят в интернете и соцсетях. Это снижает концентрацию внимания, приводит к потере энергии, люди тратят много эмоциональных сил», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в результате человек испытывает эмоциональное выгорание, тревожное расстройство.

Как пояснил Жавнеров, от соцсетей пользователь получает быстрый дофамин.

«Другие занятия могут казаться не такими интересными. Человек стремится к получению удовольствия, чем больше он будет потакать себе в этом, тем чаще будет спускаться до простых удовольствий», — сказал эксперт.

Ранее старший менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, как правильно пользоваться смартфонами.

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