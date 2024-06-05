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Столичные школьники совершили более 1,5 миллиона поездок на автобусах Мосгортранса

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Столичные школьники и учащиеся колледжей совершили более 1,5 млн поездок на автобусах Мосгортранса в рамках проекта «Музеи — детям» с 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Столичные школьники совершили более 1,5 миллиона поездок на автобусах Мосгортранса
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«1,5 млн поездок совершили ученики по музейным и выставочным площадкам столицы. Транспорт повышенной комфортности оборудован системами безопасности, в салоне можно зарядить телефон, чтобы всегда оставаться на связи», — сказал Ликсутов.

В материале говорится, что с сентября 2023 года по май 2024 года ученики из более чем 950 учебных заведений совершили на автобусах Мосгортранса более 460 тыс. поездок.

Ранее сообщалось, что столичные школьники и дошкольники получили более 60 тыс. дипломов за участие в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

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