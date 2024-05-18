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Школьники получили более 60 тысяч дипломов за участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»

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Столичные школьники и дошкольники получили более 60 тыс. дипломов за участие в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
Школьники получили более 60 тысяч дипломов за участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Задания выполняли более 165 тыс. человек. Среди самых популярных площадок — Музей городского хозяйства Москвы, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, парк ВДНХ, сад «Эрмитаж» и детский парк имени Прямикова.

Лауреаты олимпиады приняли участие в игре-прогулке по центру города. Вместе с родителями и преподавателями они искали уникальные адресные таблички и изображения мифических существ на домах, изучали граффити и архитектурные стили.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют доходный дом Левина.

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