Власти Тюменской области поздравили экологов с профессиональным праздником

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников природоохранных организаций, общественников, волонтёров региона с Днём эколога.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В Тюменской области успешно реализуется национальный проект «Экология». Проводится рекультивация несанкционированных свалок, расчистка рек, создана система коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая сортировку всех твёрдых коммунальных отходов», — отметил в поздравлении Моор.

Он также добавил, что благодаря проектам по восстановлению лесов и очистке берегов водных объектов от мусора регион в 2023 году вошёл в десятку лидеров «Зелёного рейтинга».

Ранее сообщалось, что РЭО и Башкирия запустят совместные проекты по утилизации отходов водоотведения.