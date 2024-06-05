Власти Тюменской области поздравили экологов с профессиональным праздником
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«В Тюменской области успешно реализуется национальный проект «Экология». Проводится рекультивация несанкционированных свалок, расчистка рек, создана система коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая сортировку всех твёрдых коммунальных отходов», — отметил в поздравлении Моор.
Он также добавил, что благодаря проектам по восстановлению лесов и очистке берегов водных объектов от мусора регион в 2023 году вошёл в десятку лидеров «Зелёного рейтинга».
Ранее сообщалось, что РЭО и Башкирия запустят совместные проекты по утилизации отходов водоотведения.