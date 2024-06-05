RT: Милонов предложил ввести маркировку «недружественные бренды» для иностранных компаний
- РИА Новости
В обосновании законодательной инициативы Милонова (имеется в распоряжении RT) указывается, что некоторые компании из недружественных России государств оказывают финансовую поддержку Украине, в том числе её вооружённым силам. При этом компании напрямую заявляют об этом в средствах массовой информации и на своих ресурсах в сети. Милонов приводит список иностранных корпораций, заявивших о материальной поддержке Киева и ВСУ.
Среди них, в частности, AkzoNobel, Mars, Avon, Tikkurila и Pepsi. Mars GmbH выделила на поддержку Киева около $12 млн, подчёркивает депутат.
Милонов предлагает ввести в российское законодательство понятия «недружественные компании» и «недружественные бренды», а также поручить Федеральной службе по финансовому мониторингу вести «Перечень недружественных компаний», а Федеральной антимонопольной службе — «Перечень недружественных брендов».
Помимо этого, в законодательной инициативе содержится положение об обязательной маркировке продукции «недружественных компаний», которая должна включать текст «Внимание! Производитель данного товара входит в группу лиц, спонсирующих терроризм», а само сообщение, согласно предложению парламентария, должно занимать не менее 50% площади упаковки товара или маркетингового материала о товаре и компании.
Другой законодательной поправкой, по мнению Милонова, должен стать запрет «недружественным компаниям», а также лицам, реализующим товары под «недружественными брендами», участвовать в госзакупках товаров, работ и услуг.
В разговоре с RT депутат подтвердил выдвижение подобной инициативы и указал на то, что получение прибыли иностранными компаниями в России и финансирование ВСУ недопустимы.
«В отчётах, публикуемых целым рядом иностранных компаний, зарабатывающих в России, указывается, что они помогают финансово ВСУ и Украине. Та же компания Tikkurila с гордостью сообщает о том, что направила четверть миллиона евро на помощь Вооружённым силам Украины. Получается, они продают в Россию краску — а прибыль отдают тем, кто убивает русских. Маркировка и запрет на участие в госзакупках логичны», — говорит депутат.
Милонов подчеркнул, что уже передал законодательную инициативу в профильный комитет и после проработки планирует внести её уже официально в Государственную думу.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке компенсации ущерба, причинённого Российской Федерации и Центральному банку РФ в связи с недружественными действиями США», в котором разрешил использовать американские активы, если США конфискуют заблокированные резервы Москвы.