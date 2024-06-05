В Москве реализуют 61 идею из проекта «Предпринимай» на платформе «Город идей». Такое решение принято по итогам экспертного голосования.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В проекте приняли участие более 10 тыс. человек, которые отправили 1982 предложения, в том числе по популяризации предпринимательской деятельности.

Участники обсудили, какие меры поддержки малого и среднего бизнеса они считают наиболее эффективными и какие информационные ресурсы для предпринимателей предпочитают.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы портала поддержки малого бизнеса Москвы.