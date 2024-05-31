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Собянин подвёл итоги работы портала поддержки малого бизнеса Москвы

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Мэр Сергей Собянин сообщил, что за пять лет более 200 тыс. человек зарегистрировались на портале поддержки малого бизнеса Москвы.

Портал mbm.mos.ru — это городская экосистема для делового сообщества, поделился глава города в своём Telegram-канале.

«Здесь предприниматели и те, кто только собирается открыть своё дело, могут решить самые разные задачи — от подбора рыночной ниши до подготовки налоговой декларации», — написал мэр.

На портале запущено свыше 35 онлайн-сервисов, таких как «Проверка контрагентов», «Законодательный бизнес-дайджест» и др.

За пять лет к порталу обратились более 15,4 млн раз.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова сообщала, что московский инвестиционный портал investmoscow.ru с января 2024 года посетили 1,4 млн раз.

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