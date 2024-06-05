Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта

Сбербанк сообщил о повышении ставок по ипотеке на 1,5 п. п., минимальная составит теперь 18,2%.

«Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта», — приводит сообщение банка ТАСС.

Теперь ставки по кредитам на недвижимость в новостройках и на вторичном рынке, а также на строительство дома начинаются от 18,2%.

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что ожидать снижения цен на жильё не стоит — их динамика будет зависеть от роста доходов населения.