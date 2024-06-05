В Челябинске 66 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Экзамены проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая, в них приняли участие свыше 2,6 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе Минобразования региона.
Там отметили, что данные по экзаменам будут опубликованы 6 июня, однако школьники уже сейчас могут узнать результаты в своих школах, сервисах Рособрнадзора или на портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что почти половина российских школьников хотели бы перейти на домашнее обучение.