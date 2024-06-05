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В Челябинске 66 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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В Челябинске 66 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов — 33 по химии и 33 по литературе.
В Челябинске 66 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Экзамены проходили в первый день основного периода ЕГЭ — 23 мая, в них приняли участие свыше 2,6 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе Минобразования региона.

Там отметили, что данные по экзаменам будут опубликованы 6 июня, однако школьники уже сейчас могут узнать результаты в своих школах, сервисах Рособрнадзора или на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что почти половина российских школьников хотели бы перейти на домашнее обучение.

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