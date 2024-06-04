Почти половина российских школьников хотели бы перейти на домашнее обучение

В России опросили учащихся школ, посещающих очные занятия. Из них 44% заявили, что хотели бы перевестись на домашнее обучение.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос онлайн-школы «Академия MAXIMUM».

Школьники также назвали причины, по которым хотели бы учиться дома. Среди них конфликты с одноклассниками (32%), необходимость в индивидуальном подходе и графике (32 и 27% соответственно).

Кроме того, школьники, как и их родители, считают, что такая форма обучения более эффективна во время подготовки к экзаменам (32% учеников и 50% родителей).

Также 46% россиян выразили мнение, что обучение может быть полноценным в домашней обстановке.

Среди минусов домашнего обучения родители назвали недостаток социализации (86%) и самодисциплины у ребёнка (64%), высокую стоимость домашнего обучения (28%). Ещё 28% родителей не хотели бы брать на себя полную ответственность за обучение ребёнка.

Ранее врач-эпидемиолог заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.