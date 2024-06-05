RT в Telegram
Подпишись

В ЯНАО назвали первых учеников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов

Короткая ссылка
В ЯНАО назвали первых учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
В ЯНАО назвали первых учеников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Отличная новость: известны имена наших первых стобалльников на ЕГЭ. Пять выпускников лучше всех справились с экзаменом по химии, двое — по литературе», — сказал Артюхов.

По химии получили высший балл: Маргарита Пазина, Елизавета Бушуева, Рустам Курбанов, Даниил Чикишев и Ангелина Болотова. По литературе: Мария Корда и Саяна Шанхурова.

Каждый из учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получит вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что более 22 тыс. выпускников Подмосковья написали ЕГЭ по физике и обществознанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить