В ЯНАО назвали первых учеников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов

В ЯНАО назвали первых учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Отличная новость: известны имена наших первых стобалльников на ЕГЭ. Пять выпускников лучше всех справились с экзаменом по химии, двое — по литературе», — сказал Артюхов.

По химии получили высший балл: Маргарита Пазина, Елизавета Бушуева, Рустам Курбанов, Даниил Чикишев и Ангелина Болотова. По литературе: Мария Корда и Саяна Шанхурова.

Каждый из учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получит вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что более 22 тыс. выпускников Подмосковья написали ЕГЭ по физике и обществознанию.